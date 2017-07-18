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Главным вызовом Грузии остается ее нарушенная территориальная целостность - президент


18.07.2017   12:31
Главным вызовом, стоящим перед Грузией, остается ее нарушенная территориальная целостность, а еще одной важной проблемой - создание трудностей со стороны России, заявил президент страны Георгий Маргвелашвили, информирует «Интерфакс».

«Перспектива развития Грузии не может рассматриваться в противостоянии с каким-либо ее соседом, она рассматривается исключительно в добрососедстве. Исключением является Российская Федерация, действия которой по созданию постоянных трудностей нашему государству ухудшает безопасную среду в регионе», - заявил президент сегодня, 18 июля, на встрече с грузинскими послами.

Он считает, что с первых дней создания независимой Грузии «Россия пытается остановить ее европейское развитие».

«Грузия является страной Восточной Европы. Об этом заявляют наши партнеры. Грузия будет развиваться, как европейская страна, разделяя все европейские ценности», - отметил Маргвелашвили.

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с РФ Зураб Абашидзе, принимавший участие во встрече, заявил журналистам, что любой стране мира сложно выстраивать отношения с Россией.

«Вы не назовете ни одну страну мира, которая имеет проблемы с Россией и легко решает их, поэтому и мы должны быть осторожными, но в то же время принципиальными в осуществлении нашей политики», - сказал Абашидзе.






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