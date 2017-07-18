Президент Грузии поблагодарил грузинских дипломатов за борьбу против российской оккупации

18.07.2017 12:49 В Тбилиси сегодня состоялось открытие ежегодной встречи глав дипломатических представительств Грузии за рубежом – «Амбассадориал 2017». К участникам форума обратился президент, глава МИД и премьер-министр Грузии.



В своем выступлении Георгий Маргвелашвили говорил о важности работы дипломатов. Он отметил, что грузинская дипломатия противостоит сильному и опытному сопернику – российской дипломатии.



«Вызов, который был у грузинской дипломатии с 2008 года, когда параллельно с оккупацией у нас были вызовы на международной арене с точки зрения признания оккупированных регионов, это противостояние вынесли на своих плечах грузинские дипломаты, и вы его полностью выиграли. Исходя из этого, большая часть нашей безопасности, защищенности, территориальной целостности и суверенитета — это то, что вы делаете так успешно – противостоите одному из самых сильных и опытных противников в мире – российской дипломатии и побеждаете в этом противостоянии», — сказал президент, обращаясь к участникам форума.



«Я думаю, что с этой точки зрения мы должны объяснить нашим международным партнерам, что процесс противостояния с Российской Федерацией начался не в 2008 году, а еще с 90-х годов — с того момента, когда Грузия сделала первый шаг к независимости, в сторону свободного выбора», отметил Маргвелашвили.



Об исходящей от России опасности говорил и глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе.



«Проходящий процесс фактической аннексии оккупированных Россией Абхазии и Цхинвальского региона является главнейшим вызовом грузинской внешней политики. Также для Грузии является вызовом ситуация с безопасностью и правами человека на оккупированных регионах и прилежащих территориях», — отметил Джанелидзе.















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