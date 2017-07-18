|
В Турции арестовали главу отделения Amnesty International и еще пятерых правозащитников
18.07.2017 13:43
Руководитель турецкого отделения Amnesty International Идил Эсер и еще пять правозащитников, среди которых один немец и один швед, останутся до окончания следствия в изоляторе временного содержания. Такое решение принял суд в Стамбуле, сообщает Корреспондент.net.
Еще четырех человек отпустили до завершения следственных действий под подписку о невыезде. Правозащитникам инкриминируют поддержку некой террористической организации без членства в ней. О какой террористической группировке идет речь, не сообщается.
Напомним, все десять правозащитников были задержаны 5 июля во время семинара в Стамбуле под названием «Цифровая безопасность и информационный менеджмент». Граждане Германии и Швеции выступали на мероприятии в качестве приглашенных докладчиков.
Ранее власти Турции арестовали главу отделения Amnesty International в этой стране Танера Кылыча.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна