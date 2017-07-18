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В Турции арестовали главу отделения Amnesty International и еще пятерых правозащитников


18.07.2017   13:43
Руководитель турецкого отделения Amnesty International Идил Эсер и еще пять правозащитников, среди которых один немец и один швед, останутся до окончания следствия в изоляторе временного содержания. Такое решение принял суд в Стамбуле, сообщает Корреспондент.net.

Еще четырех человек отпустили до завершения следственных действий под подписку о невыезде. Правозащитникам инкриминируют поддержку некой террористической организации без членства в ней. О какой террористической группировке идет речь, не сообщается.

Напомним, все десять правозащитников были задержаны 5 июля во время семинара в Стамбуле под названием «Цифровая безопасность и информационный менеджмент». Граждане Германии и Швеции выступали на мероприятии в качестве приглашенных докладчиков.

Ранее власти Турции арестовали главу отделения Amnesty International в этой стране Танера Кылыча.






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