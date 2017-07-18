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Президент, премьер и спикер парламента провели непродолжительную встречу
18.07.2017 14:23
В тбилисском здании парламента до открытия «Амбассадориала» между президентом, премьер-министром и председателем парламента состоялась непродолжительная встреча.
До встречи с грузинскими дипломатами высшие должностные лица побеседовали друг с другом в кабинете, расположенном рядом с сессионным залом парламента, и лишь после этого переместились в зал пленарных заседаний. Встреча продлилась 10-15 минут.
По информации агентства, комната для встречи Георгия Маргвелашвили, Георгия Квирикашвили и Ираклия Кобахидзе была специально подготовлена накануне.
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