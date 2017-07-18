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Порошенко: На грузинской земле я чувствую себя как дома
18.07.2017 14:27
На грузинской земле я чувствую себя как дома, - об этом на встрече с президентом Грузии заявил президент Украины Петр Порошенко.
Он поблагодарил грузинского коллегу за приглашение в Грузию и гостеприимство.
«Здесь дружеская атмосфера. Наши народы борются за свободу и демократию. Мы боремся за эту свободу, потому что наши народы стали жертвами российской агрессии», - заявил Порошенко.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в свою очередь, выразил надежду, что визит Петра Порошенко еще больше углубит грузино-украинские отношения.
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