Порошенко: На грузинской земле я чувствую себя как дома

18.07.2017 14:27 На грузинской земле я чувствую себя как дома, - об этом на встрече с президентом Грузии заявил президент Украины Петр Порошенко.



Он поблагодарил грузинского коллегу за приглашение в Грузию и гостеприимство.



«Здесь дружеская атмосфера. Наши народы борются за свободу и демократию. Мы боремся за эту свободу, потому что наши народы стали жертвами российской агрессии», - заявил Порошенко.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в свою очередь, выразил надежду, что визит Петра Порошенко еще больше углубит грузино-украинские отношения.

















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