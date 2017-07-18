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За 6 месяцев 2017 года больше всего пожертвований получила «Европейская Грузия»


18.07.2017   14:35
За 6 месяцев 2017 года пожертвования, полученные политическими партиями, в сумме составили 250355,21 лари, отсюда больше всего - 131179 лари получила «Европейская Грузия».

Об этом говорится в статистическом отчете Службы государственного аудита, который отражает пожертвования, полученные политическими партиями в январе-июне текущего года.

Согласно представленной партиями информации, за первые 6 месяцев 2017 года больше всего пожертвований - 131179 лари получила «Европейская Грузия - движение за свободу». На втором месте оказался «Новый политический центр - Гирчи» - 47816,64 лари, «Объединенное демократическое движение» - 30000 лари, «Единое национальное движение» - 24051,57 лари, «Грузинская мечта - демократическая Грузия» - 8770 лари, Христианско-консервативная партия Грузии - 6000 лари, «За мир в Грузии» - 720 лари, «Единая коммунистическая партия Грузии» - 691 лари, «Национально-демократическая партия» - 607 лари, «Новые правые» - 500 лари, Республиканская партия Грузии - 20 лари.






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