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Грузия не требовала от Украины экстрадиции Саакашвили


18.07.2017   15:27
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что не получал от властей Грузии требования об экстрадиции Михеила Саакашвили. Об этом он заявил на брифинге в Тбилиси, передает "Интерфакс-Украина".

«У нас эффективная коммуникация с правительством Грузии, но мы не получали запроса об экстрадиции. Следовательно, мы не обсуждали этот вопрос», - заявил Порошенко.

На вопрос, насколько может встать такой вопрос в повестке дня, по словам Порошенко, это зависит от запроса правительства Грузии и ему больше нечего добавить на этот счет.

Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что в отношениях Грузии и Украины нет никаких проблем.

«У нас нет никаких политических, экономических, гуманитарных или социальных проблем в отношениях с грузинским государством. Мы стратегические партнеры. Украинский и грузинский народы в этот момент едины. Я уверен, что никто и ничто не разделит наши народы», - заключил Порошенко.






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