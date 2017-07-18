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Грузия не требовала от Украины экстрадиции Саакашвили
18.07.2017 15:27
Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что не получал от властей Грузии требования об экстрадиции Михеила Саакашвили. Об этом он заявил на брифинге в Тбилиси, передает "Интерфакс-Украина".
«У нас эффективная коммуникация с правительством Грузии, но мы не получали запроса об экстрадиции. Следовательно, мы не обсуждали этот вопрос», - заявил Порошенко.
На вопрос, насколько может встать такой вопрос в повестке дня, по словам Порошенко, это зависит от запроса правительства Грузии и ему больше нечего добавить на этот счет.
Вместе с тем Порошенко подчеркнул, что в отношениях Грузии и Украины нет никаких проблем.
«У нас нет никаких политических, экономических, гуманитарных или социальных проблем в отношениях с грузинским государством. Мы стратегические партнеры. Украинский и грузинский народы в этот момент едины. Я уверен, что никто и ничто не разделит наши народы», - заключил Порошенко.
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