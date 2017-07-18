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Украина и Грузия подписали декларацию об установлении стратегического партнерства


18.07.2017   15:35
Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгием Маргвелашвили. подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

"Украина и Грузия подписали декларацию об установлении стратегического партнерства. В частности, о взаимной поддержке суверенитета и тер целостности", - написал пресс-секретарь президента.

По словам Цеголко, страны договорились также о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности.

П.Порошенко отметил, что подписанный документ подтверждает прочное сотрудничество между двумя странами. "Декларация об установлении стратегического партнерства между Украиной и Грузией свидетельствует о прочном сотрудничестве между нашими странами", - говорится в сообщении главы государства в Твиттере.






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