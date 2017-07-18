Порошенко рассказал, как Грузия спасла семью его жены

18.07.2017 15:38 Украина и Грузия имеют общие угрозы, но в тяжелые времена они могут рассчитывать друг на друга, заявил украинский президент Петр Порошенко в Тбилиси.



Он отметил на брифинге с грузинским лидером, что через 4 дня Украина и Грузия будут отмечать 25-летие восстановления дипломатических отношений, установленных 4 июля 1918 года, сообщает "Украинская правда".



"100 лет назад мы потеряли независимость – и Украина, и Грузия. И тем более ответственными должны быть наши действия сейчас, чтобы сохранить и защитить украинский и грузинский суверенитет, территориальную целостность и независимость, защитить нашу свободу и демократию", – заявил Порошенко.



"Угроза для нашей свободы, демократии и независимости – одна и та же. И мы никому не позволим диктовать будущее нашим большим народам. И это делает нас гораздо ближе", – сказал украинский лидер.



"Украинцы твердо верят, что в трудные времена они могут рассчитывать на братской грузинский народ – так же, как и братской грузинский народ может рассчитывать на твердую поддержку украинцев. Так было в 2008 году, в 2014-м, так и сейчас", – отметил он.



Порошенко добавил, что у каждого есть "персональные страницы, которые отражают дружбу между украинским и грузинским народами".



"Мало кто знает, что в далеком '33-м году прадед моей жены, спасая свою семью от Голодомора, вынужден был бежать в Тбилиси. И Грузия спасла семью моей жены от голодной смерти", – рассказал президент.



"А бабушка моей жены, Анна Надеждина, в '43-м году оказалась в Сталинграде и была эвакуирована в Тбилиси. И она жила здесь – вчера я узнал, потому что Марина позвонила маме – на улице Красноармейской, 28-а. Я не знаю, как она сейчас называется, но мы попробуем найти этот дом и поблагодарить людей, которые спасли семью моей жены", – заявил Порошенко.



Он констатировал: "Это остается в поколениях и это формирует прочный фундамент нашего доверия и нашей дружбы. Так же и сейчас мы рассчитываем друг на друга".



"Так же сейчас украинцы склоняют головы в память наших грузинских собратьев, которые в '14-м приехали и записались в состав Вооруженных сил Украины, потому что, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства – они были уверены и они были правы – они защищают Грузию. Это очень трогательно", – сказал Порошенко.



Он подчеркнул, что такие шаги и составляют "фундамент дружбы" Грузии и Украины.















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