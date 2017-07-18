Грузия и Украина будут сотрудничать в сфере образования

18.07.2017 15:45 Грузия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в микроблоге Twitter.



"Украина и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. В частности о содействии изучения украинского языка в Грузии", - написал он.



Соглашение подписано в ходе государственного визита Порошенко в Грузию 17-19 июля.



Напомним, в Минфине Украины заявили, что средства на реализацию законопроекта "Об образовании" слишком велики и не заложены в Бюджетную резолюцию.















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