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Грузия и Украина будут сотрудничать в сфере образования
18.07.2017 15:45
Грузия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в микроблоге Twitter.
"Украина и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. В частности о содействии изучения украинского языка в Грузии", - написал он.
Соглашение подписано в ходе государственного визита Порошенко в Грузию 17-19 июля.
Напомним, в Минфине Украины заявили, что средства на реализацию законопроекта "Об образовании" слишком велики и не заложены в Бюджетную резолюцию.
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