Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия и Украина будут сотрудничать в сфере образования


18.07.2017   15:45
Грузия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Петра Порошенко Святослав Цеголко в микроблоге Twitter.

"Украина и Грузия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования. В частности о содействии изучения украинского языка в Грузии", - написал он.

Соглашение подписано в ходе государственного визита Порошенко в Грузию 17-19 июля.

Напомним, в Минфине Украины заявили, что средства на реализацию законопроекта "Об образовании" слишком велики и не заложены в Бюджетную резолюцию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия готова предоставить Украине до 40 локомотивов в пиковый период
Туристы в Аджарии
Таможенники готовятся к пуску железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Тбилиси проходит «Амбассадориал 2017»
Украина и Грузия усилят сотрудничество в оборонной и экономической сферах
Маргвелашвили: Целю Украины и Грузии является полноправное членство в ЕС
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна