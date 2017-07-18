Порошенко пригласил Маргвелашвили в Украину

18.07.2017 15:56 Президент Украины Петр Порошенко пригласил своего грузинского коллегу Георгия Маргвелашвили посетить с визитом Киев в рамках интенсификации двухстороннего диалога на высшем уровне.





"Уверен в том, что мы должны интенсифицировать наши визиты. Приглашаю вас с первой леди посетить Киев, Украину", - сказал он на совместной с Г.Маргвелашвили пресс-конференции в Тбилиси во вторник.















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