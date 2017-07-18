Посол ООН в Грузии осудил угрозы в адрес активистки и лектора Университета Грузии

18.07.2017 16:09 Посол ООН в Грузии Нильс Скотт осудил угрозы в адрес активистки и лектора Университета Грузии Татии Долидзе, которые прозвучали в ее адрес после того, как она раскритиковала участников "Марша грузин", и выразил надежду на скорейшее завершение следствия.



Акция "Марш грузин" прошла в центре Тбилиси в пятницу. На площади Марджанишвили собралось несколько тысяч человек, которые потребовали ужесточения выдачи вида на жительство и гражданства Грузии, а также запрета финансирования НПО из-за границы.



После того как Долидзе выразила свое недовольство маршем и раскритиковала его участников, в личные сообщения и на страницу Татии в социальной сети Facebook стали поступать оскорбления и угрозы в ее адрес, в том числе сексуального характера. Долидзе написала заявление в полицию. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "угроза".



"Мы рады, что министерство внутренних дел Грузии расследует дело Татии Долидзе и надеемся, что следствие быстро завершится. Мы осуждаем любое подстрекательство к насилию и в данном случае действия, которые направленны против женщин и девочек. Очевидно, что подобным действиям нет места в современном обществе", — говорится в заявлении посла, опубликованном в соцсети Facebook.



Важно, чтобы молодые люди могли озвучивать свое мнение для защиты таких ценностей Грузии, как свобода, солидарность и терпимость, уважение которых также являются основополагающими ценностями ООН, отметил посол.



"Татия, как делегат от молодежи Грузии в Организации Объединенных Наций, продемонстрировала эти ценности очень четко. В демократическом обществе все граждане должны иметь возможность открыто поддерживать права человека, антидискриминацию и толерантность, не опасаясь при этом насилия, угроз и оскорблений", — отмечено в заявлении Скотта.



Оскорбления в адрес 25-летней девушки вызвали волну негодования у политиков и неправительственных организаций. Свое возмущение по поводу инцидента выразил Народный защитник Грузии Уча Нануашвили, кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе, оппозиционные партии, а также ряд авторитетных НПО.



"Спутник-Грузия"











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