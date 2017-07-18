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Целю Украины и Грузии является полноправное членство в ЕС - Маргвелашвили
18.07.2017 16:21
Цель Украины и Грузии - полноправное членство в Европейском союзе. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко, передает УНН.
"Украина и Грузия Безвизовые и соглашение об ассоциации, но наша цель - полноправное членство в ЕС", - сказал Г. Маргвелашвили
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между странами.
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