Целю Украины и Грузии является полноправное членство в ЕС - Маргвелашвили

18.07.2017 16:21 Цель Украины и Грузии - полноправное членство в Европейском союзе. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает пресс-секретарь Президента Украины Святослав Цеголко, передает УНН.





"Украина и Грузия Безвизовые и соглашение об ассоциации, но наша цель - полноправное членство в ЕС", - сказал Г. Маргвелашвили





Напомним, Президент Украины Петр Порошенко и президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписали декларацию об установлении стратегического партнерства между странами.















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