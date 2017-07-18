Территориальные вопросы требуют дипломатии высшего уровня и солидной включенности - Нильс Скотт

18.07.2017 17:04 Стабильность в регионе является жизненно важной - заявил постоянный представитель ООН в Грузии Нильс Скотт на открытии "Амбассадориала 2017".



Постоянный представитель ООН в Грузии говорил о проблемах, существующих в контексте территориальной целостности страны, и российской агрессии.



По его мнению, территориальные вопросы требуют дипломатии высшего уровня, и солидной включенности.



"В 2017 году мы стали свидетелями многих вызовов. В том числе территориальные вопросы, которые поставила грузинская сторона, и о которых нам превосходно известно. Эти вопросы требуют дипломатии высшего уровня, и солидной включенности, чтобы в регионе сохранялась стабильность. Никогда дипломатия не была так важна, как сейчас. События, которые мы видели в последние дни, и по которым было сделано много комментариев, находятся на первом месте в повестке дня. О них говорили президент, премьер-министр, спикер парламента. Эти вопросы нуждаются в урегулировании. Вместе с тем, жизненно важной является стабильность в регионе"- заявил Нильс Скотт.



Чрезвычайный и полномочный посол Королевства Нидерландов в Грузии Йоханнес Доума наряду с российской агрессией и положением в оккупированных регионах заострил внимание на евроинтеграцию Грузии.



"Мы слышим от лидеров страны, каковы истинные приоритеты и вызовы. В речи выступающих главной темой был территориальный вопрос. Но второй аспект касался пути европейской интеграции Грузии, того, на каком этапе находится сейчас страна, какова ее ориентация. Разумеется, это евроатлантическая интеграция, что мы поддерживаем, и над чем мы все вместе работаем. Эта конференция, бесспорно, поможет нам в этом"- заявил Йоханнес Доума.

















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