Порошенко в Грузии допустил две ошибки - Саакашвили

18.07.2017 18:23 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что во время визита в Грузию президент Украины Петр Порошенко допустил две грубые ошибки.



"Во-первых, он заявил: «К сожалению, у Грузии нет такого эффективного договора, как Минские соглашения, который бы предусматривал вывод российских войск». На самом деле, в 2008 мы подписали соглашение Саркози-Саакашвили-Медведева, которое предусматривало вывод российских войск, но в отличие от президента Порошенко, в 2008 я отказался взять обязательство закрепить статус этих территорий, как настаивал Саркози с подачи России, а Порошенко был вынужден уступить нажиму и включил вопрос территорий как часть договоренностей. Так что, уважаемый Петр Алексеевич, договор о выводе войск у нас был (другое дело, что Россия в обоих случаях его не выполняет), а само содержание соглашения было не кабальным, в отличие от Минска.



А вторая ошибка касается меня лично. Что если правительство Грузии, контролируемое российским олигархом Иванишвили, обратится? Готовы ли вы в нарушение Конституции и международного права обсудить передачу гражданина Украины? Меняйте ваших юридических советников, пан президент!",- отметил Саакашвили.



Он также раскритиковал тот факт, что президента Украины в аэропорту встречал министр образования. По его словам, не было ни одного случая, чтобы за время своего президентства он не встречал и не провожал президента или премьера Украины в Аэропорту.



"Не было ни одного случая, чтобы я за время моего президентства не встречал и не провожал президента или премьера Украины в аэропорту, а это, и так никчемное, правительство Грузии послало министра образования встречать Порошенко. Мне, как патриоту обеих стран не нравится, когда так пытаются «опустить» президента Украины",- заявил Саакашвили.















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