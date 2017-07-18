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Украина и Грузия договорились усилить координацию в рамках международных организаций
18.07.2017 18:56
В рамках государственного визита в Грузию Президент Украины Петр Порошенко встретился с председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Стороны подчеркнули важность углубления межпарламентского украинского-грузинского сотрудничества. В частности, речь шла об интенсификации диалога межпарламентских групп дружбы в высших законодательных органах обоих государств", - говорится в сообщении.
Также была достигнута договоренность усилить координацию Украины и Грузии в рамках международных и региональных организаций, в частности с учетом текущего председательства двух стран в Организации черноморского экономического сотрудничества и Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.
Председатель парламента Грузии отметил, что сегодня стратегическое партнерство с Украиной объединяет все политические силы Грузии.
П.Порошенко выразил благодарность за последовательную твердую поддержку Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.
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