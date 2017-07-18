В Тбилиси прошли грузино-туркменские межмидовские консультации

18.07.2017 18:57 17 июля в Тбилиси был проведен очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Туркменистана и Грузии на уровне министров иностранных дел.



Для участия во встрече в Грузию прибыла с визитом делегация МИД Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым.



В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики и транспорта, спорта, туризма.



Кроме того, туркменская делегация провела встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и министром энергетики Грузии Илией Элошвили.















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