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Шефчович: Грузия – ключевой партнер европейского энергетического сектора
18.07.2017 19:31
13 июля Вице-президент Европейской комиссии по вопросам энергетического союза, Еврокомиссар Марош Шефчович принял участие в 14-ой Батумской международной конференции "Европейский путь Грузии". На мероприятии присутствовало ключевое руководство страны, включая Президента Грузии Георгия Маргвелашвили и Премьер-министра Георгия Квирикашвили.
Еврокомиссар Шефчович высоко оценил обязательство и готовность Грузии работать над укреплением отношений с ЕС, как экономически, так и политически. Он также поздравил Грузию с тем, что страна 1 июля 2017 года получила официальный статус договаривающейся стороны в Энергетическом сообществе.
"Грузия – ключевой партнер европейского энергетического сектора", – отметил Еврокомиссар Шефчович. "Ее роль в вопросах транзита каспийских углеводородных ресурсов на европейские рынки, особенно через Южный газовый коридор, – приоритетный проект Европейского Союза – невозможно переоценить. Реализация этих начинаний и возможное их расширение будет в значительной мере взаимовыгодно для обеих сторон".
Согласно Шефчовичу, вступление Грузии в Энергетическое сообщество – это "значительное достижение и очередное подтверждение выбора европейского пути Грузии".
"В этом контексте Евросоюз продолжит оказывать Грузии поддержку в реализации реформ энергетического рынка, что позволит привлечь инвестиции, повысить конкурентоспособность и улучшить, как устойчивость, так и безопасность энергетического сектора", – отметил он в завершение своего выступления.
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