Министр иностранных дел ОАЭ посещает Грузию

18.07.2017 19:54 Министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян 17-18 июля с официальным визитом посещает Грузию.



Шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян уже провел встречи в Тбилиси с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.



Министры иностранных дел двух государств на встрече обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сфере торговли, экономики, образования и культуры.



«Этот визит является четким подтверждением нашего двустороннего желания активизировать и углубить сотрудничество между нашими странами», - заявил Михаил Джанелидзе на совместной пресс-конференции.



«Мы обсудили те возрастающие торгово-экономические связи, которые существуют между нашими странами; Естественно, цифры пока не показывают тот реальный потенциал, которым обладают две страны, но главное, что у нас есть положительная, растущая тенденция», - добавил Джанелидзе.



В конце встречи министры подписали два документа: Соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Соглашение о безвизовом режиме в ОАЭ для владельцев дипломатических и служебных паспортов.



По информации Службы статистики грузии, ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива.



В 2016 году торговый оборот Грузии с ОАЭ составил 170,2 млн долларов США; Объем экспорта составил 32 млн долларов США (в 2015 году 28,1 млн долларов США), а размеры импорта составили 138,2 млн долларов США (в 2015 г. 210.1 млн долларов США).



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