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Министр иностранных дел ОАЭ посещает Грузию


18.07.2017   19:54
Министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян 17-18 июля с официальным визитом посещает Грузию.

Шейх Абдалла бен Заед Аль Нахайян уже провел встречи в Тбилиси с президентом Георгием Маргвелашвили, премьер-министром Георгием Квирикашвили и министром иностранных дел Михаилом Джанелидзе.

Министры иностранных дел двух государств на встрече обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в сфере торговли, экономики, образования и культуры.

«Этот визит является четким подтверждением нашего двустороннего желания активизировать и углубить сотрудничество между нашими странами», - заявил Михаил Джанелидзе на совместной пресс-конференции.

«Мы обсудили те возрастающие торгово-экономические связи, которые существуют между нашими странами; Естественно, цифры пока не показывают тот реальный потенциал, которым обладают две страны, но главное, что у нас есть положительная, растущая тенденция», - добавил Джанелидзе.

В конце встречи министры подписали два документа: Соглашение о содействии и взаимной защите инвестиций, а также Соглашение о безвизовом режиме в ОАЭ для владельцев дипломатических и служебных паспортов.

По информации Службы статистики грузии, ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива.

В 2016 году торговый оборот Грузии с ОАЭ составил 170,2 млн долларов США; Объем экспорта составил 32 млн долларов США (в 2015 году 28,1 млн долларов США), а размеры импорта составили 138,2 млн долларов США (в 2015 г. 210.1 млн долларов США).

Civil Georgia





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