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Президент Украины почтил память Тараса Шевченко в Тбилиси


18.07.2017   21:30
Президент Украины Петр Порошенко в рамках государственного визита в Грузию почтил память Великого Кобзаря – Тараса Шевченко.

"Глава государства возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко", - сообщает пресс-служба президента во вторник.

Памятник был подарен Киевом городу Тбилиси в рамках года Грузии в Украине в конце 2006 года и торжественно открыт в марте 2007 года. Монумент расположен в небольшом сквере в центре города, на стыке проспекта И.Чавчавадзе и ул. П.Меликашвили, напротив Тбилисского государственного университета им. И.Джавахишвили.






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