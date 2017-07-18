Кандидаты в мэры Тбилиси и их предвыборные обещания

18.07.2017 22:01 Европейская Грузия была первой среди партий, которая назвала своего кандидата в мэры Тбилиси. Член Парламента Элене Хоштария, которая в 2007-2012 гг. была первым заместителем государственного министра по вопросам евроатлантической интеграции, а в 2016 году возглавила избирательный список Единого национального движения, о намерении баллотироваться в мэры Тбилиси заявила на учредительном съезде партии Европейская Грузия 27 мая 2017 года.



Презентацию предвыборной программы Хоштария провела 14 июля. Программа предусматривает увеличение социальной помощи для экономически незащищенных граждан, а также создание рабочих мест и реализацию различных инфраструктурных проектов с городе. С этой точки зрения Хоштария придает особое значение перенесению железнодорожной магистрали из центра Тбилиси и завершению проекта объездной дороги.



В рамках кампании Элене Хоштария уже приняла участие в нескольких встречах в различных районах Тбилиси, где представили ее программу и кандидатов в мажоритарные депутаты в Сакребуло Тбилиси от Европейской Грузии.



Хоштария пытается привлечь избирателей с использованием различных методов и демонстрацией непосредственности: для того, чтобы показать существующие в Тбилиси проблемы и пути их решения она участвует в различных экспериментах, а отражающие это участие видео она публикует на странице в Facebook.



Заал Удумашвили, Единое национальное движение



Заал Удумашвили, который был заместителем генерального директора оппозиционной телекомпании «Рустави-2» и ведущим информационной программы «Курьер», был представлен в качестве кандидата в мэры Тбилиси от Национального движения 26 июня.



Обладающий 25-летним стажем работы в СМИ Заал Удумашвили во время своего выдвижения подчеркнул, что он будет кандидатом «разгневанных тбилисцев».



«Вскоре представлю программы, где по пунктам будем расписано, с какой проблемой каким образом будем справляться. И это не будет программой, построенной на мечте. Это будет программой конкретных, реальных дел», - заявил Заал Удумашвили 12 июля. Основной акцент он уделил проблемам, существующим в столице - социально незащищенным семьям, незаконным строительствам, аварийным корпусам, автомобильным пробкам и экологии.



Удумашвили активно встречается с жителями различных районов столицы и участвует в представлении кандидатов в мажоритарные депутаты Сакребуло Тбилиси от Национального движения.



Комментарий по кандидатуре Удумашвили сделал бывший президент Грузии Михеил Саакашвили. Экс-президент отличил кандидата Национального движения от их конкурентов по нескольким признакам и характеризовал следующим образом: «(на Удумашвили) действительно заметно образование и культура, он не ошибается в слове и ответе, и в политике слово означает очень многое, и третье, естественно, за ним стоит огромный институциональный опыт».



Каха Каладзе, Грузинская мечта – Демократическая Грузия



Правящая партия «Грузинская ме6чта – Демократическая Грузия» своего кандидата в мэры Тбилиси представила 1 июля. За должность мэра города будет бороться бывший вице-премьер и министр энергетики Каха Каладзе, который присоединился к Грузинской мечте в 2011 году, после завершения 20-летней футбольной карьеры.



Во время парламентских выборов 2012 года Каладзе возглавлял партийный список коалиции Грузинская мечта. После победы в Самтредийском одномандатном округе Каладзе стал членом нового Парламента. Вскоре после выборов он переместился в исполнительную власть и занял пост министра энергетики.



Во время своего представления Каладзе отметил, что «народ ждет обновления» и заявил: «очень скоро каждого тбилисца познакомим с теми проектами и целями, которые мы планируем реализовать в будущем, которые полностью ориентированы и выкроены под ваши требования, желания и потребности». В числе приоритетов Каладзе назвал социальные вопросы, охрану окружающей среды,дорожное движение, паркинг и общественный транспорт.



В эфире передачи «Реакция» на канале «ПирWели» 4 июля Каладзе рассказал об инициированных Грузинской мечтой проектах, которые предусматривают экономическое развитие и создание рабочих мест, и отметил, что единственной силой, которая может решить существующие в стране проблемы, является Грузинская мечта. По его же словам, у него есть «довольно амбициозные планы» с целью развития Тбилиси.



Каха Каладзе пока не приступал к активной избирательной кампании, однако в СМИ распространились сообщения о его встречах с сотрудниками районных администраций Тбилиси и детских садов. Этот факт подвергли критике другие кандидаты – Заал Удумашвили, Элене Хоштария и Александр Элисашвили.



Александр Элисашвили, независимый кандидат



Член Сакребуло (муниципальное собрание) Тбилиси, независимый мажоритарный депутат Сабурталинского района Александр Элисашвили является единственным беспартийным кандидатом в мэры Тбилиси. В качестве кандидата в мэры Тбилиси его представила инициативная группа 11 июля, в Старом Тбилиси, на площади Гудиашвили.



В течение многих лет Александр Элисашвили работал в различных теле и радиокомпаниях журналистом. В 2013 году он был назначен председателем Комиссии по помилованию при Администрации президента Грузии. В 2014 году он стал независимым депутатом Сакребуло Тбилиси от одного из избирательных округов Сабурталинского района Тбилиси. Элисашвили также был учредителем НПО «Тбилисский Хамкар», которая ставит своей целью сохранение исторического вида столицы, в том числе и площади Гудиашвили.



Во время представления его кандидатуры Элисашвили заострил внимание на то, что он не подвержен влиянию ни одной политической партии или крупного бизнеса и обещал, что в случае победы на выборах будет подотчетным только перед народом.



«У меня есть опыт победы над властью. Многие забыли, что три года назад, на Сабуртало я и мои избиратели вместе одержали победу над Грузинской мечтой и Национальным движением. Так, что я знаю, как добиться победы вместе с народом», - заявил Алеко Элисашвили.



Подготовка к выборам местного самоуправления 2017 года проходит н фоне спорных законодательных изменений, внесенных в Кодекс самоуправления.



По предварительным данным, выборы должны пройти в конце третьей недели октября 2017 г.



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