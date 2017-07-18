Кобахидзе: Украина поддерживала нашу страну в самые тяжелые и эмоциональные периоды

18.07.2017 23:06 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Украины Петром Порошенко. По словам спикера парламента, между Украиной и Грузией сложились дружеские и партнерские отношения.



Как сообщают в парламенте, на встрече было отмечено, что в нынешнем году отмечается 25-летие восстановления дипломатических отношений и 99-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.



По словам Ираклия Кобахидзе, на протяжении многих лет Украина поддерживала нашу страну в самые тяжелые и эмоциональные периоды, что очень высоко ценит грузинский народ. По его словам, Грузия также всегда была и будет рядом с Украиной.

















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