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Порошенко выступил на грузинском языке на официальном приеме у президента Грузии (+видео)


18.07.2017   23:38
Президент Украины Петр Порошенко на официальном приеме во Дворце президента Грузии выступил на грузинском языке.

В своем выступлении глава украинского государства заявил:

"Да здравствует дружба между Украиной и Грузией! Да здравствует Грузия! Да здравствует Украина".








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