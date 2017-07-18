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Порошенко выступил на грузинском языке на официальном приеме у президента Грузии (+видео)
18.07.2017 23:38
Президент Украины Петр Порошенко на официальном приеме во Дворце президента Грузии выступил на грузинском языке.
В своем выступлении глава украинского государства заявил:
"Да здравствует дружба между Украиной и Грузией! Да здравствует Грузия! Да здравствует Украина".
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