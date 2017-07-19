Порошенко не считает, что приглашенные на Украину бывшие грузинские чиновники помешали развитию отношений Киева и Тбилиси

19.07.2017 11:57 Украинский президент Петр Порошенко не считает, что приглашенные на Украину в качестве экспертов бывшие грузинские высокопоставленные чиновники из правительства экс-президента Михеила Саакашвили стали помехой в развитии двухсторонних отношений с Грузией.



"Нет, абсолютно нет, так как мы пригласили в Украину людей не только из Грузии, а из различных стран, не как политиков, а как технократов, которые должны были поделиться с нами практическим опытом проведения реформ", - сказал П.Порошенко в интервью Общественному вещателю Грузии, отрывки из которого цитирует в среду грузинский Первый канал.



По словам украинского президента, некоторые из этих экспертов были эффективными, а "кое-кто, к сожалению, начал политическую активность и показал нулевой результат".



"В некоторых случаях, мы допустили ошибку. Признаем эту ошибку и пытаемся ее исправить", - заявил П.Порошенко, еще раз подчеркнув, что все это "не может быть фактором, мешающим стратегическому партнерству с Грузией".















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