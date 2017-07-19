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В офис ЕНД в Диди Дигоми вторглись два человека
19.07.2017 12:04
Согласно информации, распространенной членами "Единого национального движения", недавно в офис партии в Диди Дигоми вторглись два человека. По их словам, этот случай является продолжением факта Ахалцихе, и связан с интересами "Грузинской мечты". По их словам, они вызвали полицию, которая забрала этих лиц на дознание.
По словам кандидата в мажоритарные депутаты Диди Дигоми от ЕНД, Давида Лагвилава, "мечта" начала избирательную капанию запугиваниями и агрессивностью.
"Грузинская мечта", и лично Каладзе начали свою избирательную кампанию запугиваниями и агрессивностью. К нам в штаб ворвались два человека с преднамеренной провокацией, нанесли членам нашего штаба физическое и словестное оскорбление. На данный момент эти два человека задержаны, лично меня вызвали на допрос"- заявил Давид Лагвилава.
Министерство внутренних дел начало следствие в связи с вторжением двух лиц в офис Диди Дигоми "Единого национального движения". Следствие ведется по статье 126 Уголовного кодекса, что подразумевает насилие.
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