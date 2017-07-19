Президенты Грузии и Украины ознакомились с ситуацией у линии оккупации

19.07.2017 12:10 Президенты Грузии и Украины побывали у линии оккупации около села Одзиси. Информацию о ситуации у линии оккупации Петру Порошенко представили президент Грузии и замглавы аналитического департамента Службы государственной безопасности (СГБ) Кахабер Кемоклидзе.



Президент Украины поинтересовался гуманитарной ситуацией в оккупированных регионах, в том числе, доступностью населению оккупированного региона образования и медицинских сервисов.



Петр Порошенко сравнил положение на оккупированной территории Грузии с ситуацией на Донбассе.

Сегодня же Петр Порошенко осмотрит офис Миссии наблюдателей Евросоюза и оккупационную линию в Хурвалети.















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