На пути вступления Украины и Грузии в НАТО стоит Россия - сенатор США

19.07.2017 12:22 США должны продолжать политику санкций против России пока та не заберет свои войска из Украины и Грузии. Об этом на конференции в Центре международных и стратегических исследований заявил сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон - член Комитета по вооруженным силам Сената США. По его словам, из-за российское присутствие, Украина и Грузия не могут стать на задекларированный путь членства в НАТО.



«На данный момент Украина и Грузия не могут стать на путь вхождения в НАТО, пока на их территории находятся российские войска. Поэтому наша немедленная первоочередная цель должна быть усиление давления на Россию, чтобы она оставили эти земли. Чтобы она отдала Крым Украина и оставила Восточную Украину и Северную Грузию. Госсекретарь Тиллерсон во время двусторонней встречи в Гамбурге сделал четкое заявление, что санкции против России, какими бы умеренными они ни были, будут оставаться в силе, пока российские войска и поддерживаемые ими боевики будут на украинской земле », - отметил американский сенатор.



Коттон добавил, что давление на Россию должен быть продлен не только из-за ее агрессию против соседних государств, а из-за ее попытки дестабилизировать западный мир.



«Конечно, Россия пытается дестабилизировать и разделить Запад. Это то, что они делали десятилетиями ... Они это делают последовательно. Они это делали в 1983 году, когда помогли профинансировать массовые протесты против размещения США ракет средней и меньшей дальности в Европе. Они это делают, когда вмешиваются в выборы в Западной Европе и в наши выборы здесь. Они это делают, проводя военные учения. Именно это делает Россия, и мы должны ответить решительно на эти провокации », - заявил сенатор-республиканец Том Коттон.















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