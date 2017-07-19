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Во въезде в страны Евросоюза за три месяца отказано 146 гражданам Грузии


19.07.2017   12:40
За 3 месяца во въезде в страны-члены Евросоюза отказано 146 гражданам Грузии. Об этом говорится в статистических данных МВД. Этим гражданам Грузии не дали права пересечь границу государств – членов Евросоюза с 28 марта по 2 июля включительно.

МВД на данном этапе не конкретизирует, сколько человек воспользовались безвизовым режимом с Евросоюзом, и сколько вернулись в страну, соблюдая правила пребывания в течение 90 дней.

Грузия пользуется безвизовым режимом со странами Шенгенской зоны с 28 марта 2017 года. Граждане Грузии могут без визы въезжать и оставаться в течение 90 дней в 27 государствах ЕС и нескольких странах - не членах.






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