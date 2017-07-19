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Посол Греции в Грузии: Были несколько случаев отказа во въезде гражданам Грузии


19.07.2017   13:29
По информации Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Греции Иосеба Нанобашвили, после вступления в силу визовой либерализации имели место несколько десятков случаев возвращения с границы Греции граждан Грузии.

Как отметил Иосеб Нанобашвили в беседе с журналистами, у него нет полных статистических данных, однако основной причиной этого было отсутствие соответствующих документов.

«Только из международного аэропорта обратно были возвращены до десяти человек. Основной причиной является отсутствие соответствующих документов. В то же время существует проблема, связанная с перемещением на автотранспорте, но в посольство не поступало ни одно письменное заявление. Это та информация, которую мы знаем от наших соотечественников», сообщил журналистам Иосеб Нанобашвили.






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