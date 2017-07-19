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Премьер-министр Грузии посетит Израиль с ближайшее время


19.07.2017   13:37
До начала "Амбассадориала 2017" чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Израиле Паата Каландадзе заявил о том, что через несколько дней состоится официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в Израиль.

Касательно грузинско-израильских отношений, по словам посла, они весьма активно развиваются.

"Особенно хочу подчеркнуть сотрудничество, которое налажено между Израилем и Грузией с точки зрения туризма. В начале текущего года за первые пять месяцев из Израиля в Грузию приехали 70 000 туристов. А также в туристическую деятельность Грузии вовлечены все существующие авиакомпании Израиля, и выполняются 23 рейса в неделю. Мы также очень активно сотрудничаем по политическим вопросам. Планируются разные визиты, и подтверждением этого является то, что всего через несколько дней состоится официальный визит премьер-министра Грузии в государство Израиль"- заявил Паата Каландадзе.






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