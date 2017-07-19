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Порошенко: У нас общий агрессор – Российская Федерация


19.07.2017   14:12
У нас общий агрессор – Российская Федерация, - об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в Хурвалети, где осмотрел проволочные заграждения, протянутые вдоль линии оккупации.

Порошенко уверен, что Россия будет вынуждена предпринять шаги для деоккупации территории, поскольку находится в изоляции.

«В Украине и Грузии у нас похожая ситуация. Обе страны пользуются соглашением об ассоциации с Евросоюзом, безвизовым режимом. А на оккупированных территориях – безнадежность, гуманитарная катастрофа. Что нам надо делать для решения этого? Думаю, это политико-дипломатический путь – единство всего мира, солидарность с Грузией и Украиной. Россия в изоляции и она будет вынуждена предпринять шаги к деоккупации наших территорий», - заявил Порошенко.






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