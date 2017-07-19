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Российские депутаты решили посетить Грузию «ответным визитом»
19.07.2017 15:29
Делегация депутатов Госдумы РФ приедет в Тбилиси на переговоры с грузинскими коллегами, - сообщает издание «Известия».
Как сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, парламентская дипломатия должна помочь России и Грузии в налаживании дипломатических отношений и усилении экономических связей.
По его словам, члены «Альянса патриотов», побывавшие с визитом в Москве, пригласили в Грузию российских коллег.
«Мы обязательно поедем в Тбилиси. Российские парламентарии, как минимум, десять лет не были в Грузии. Вместе с тем такие контакты необходимы для решения целого спектра вопросов. На встречах будут обсуждаться и дипотношения, и экономика, будем пытаться решить вопросы визового характера. Хорошо, что эта инициатива была обоюдная», - сказал Калашников.
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