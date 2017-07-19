Матвиенко заявила об интересе в восстановлении отношений с Грузией

19.07.2017 15:31 Совет Федерации заинтересован в налаживании с диалога с парламентариями Грузии. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает РИА «Новости».



11 июля состоялась встреча парламентариев России и Грузии, в ходе которой были обсуждены вопросы упрощения визового режима и создания неформальной парламентской группы дружбы.



«Это хороший сигнал, мы заинтересованы в восстановлении добрососедских, дружественных отношений с Грузией», — сказала она.



Она отметила, что «мы всегда заявляли, что мы готовы к диалогу с любым парламентом мира в целях налаживания отношений, сверки позиций, сглаживания разногласий».















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