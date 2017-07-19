Кобахидзе: Стратегическое партнерство с Украиной объединяет все политсилы Грузии

19.07.2017 16:01 Спикер Парламента Грузии Ираклий Кобахидзе провел 18 июля встречу с президентом Украины Петром Порошенко, прибывшим в Тбилиси с государственным визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.





Петр Порошенко грузинской стороне благодарность за последовательную твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.





Собеседники высоко оценили перспективы развития всего спектра отношений стратегического партнерства между двумя государствами. Как подчеркнул Ираклий Кобахидзе, стратегическое партнерство с Украиной сегодня объединяет все политические силы Грузии.





Кобахидзе и Порошенко подчеркнули важность углубления грузино-украинского межпарламентского сотрудничества. В частности, речь шла об интенсификации диалога депутатских групп дружбы в Верховной Раде Украины и Парламенте Грузии.





Также стороны договорились усилить координацию Грузии и Украины в рамках международных и региональных организаций, в частности с учетом текущего председательства двух стран в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС, Стамбул) и Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ(Киев).















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