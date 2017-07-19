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Министр здравоохранения дает рекомендации в связи с высокой температурой воздуха в Грузии


19.07.2017   16:52
Министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко обращается к гражданам с рекомендациями в связи с высокой температурой.

Как заявил Сергеенко, «как бы просто не звучали рекомендации, их выполнение имеет большое значение».

В данном контексте министр здравоохранения заострил внимание на употреблении жидкости и одежде.
«Человеческая физиология такова, что жажда появляется под конец, когда уже включились механизмы декомпенсации. Поэтому не ждите, пока почувствуете жажду. В летний период, если нет других ограничений из-за здоровья, следует употреблять как минимум полтора литра жидкости, воды, а находясь снаружи, в жаркой среде, - минимум два литра. Важно, чтобы одежда была светлой, так как она лучше отражает солнечные лучи, воздухопроницаемой. Особенно это заслуживает внимания в отношении детей, лиц, имеющих хронические заболевания и пожилых людей», - заявил министр здравоохранения.






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