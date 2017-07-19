Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия не будет разговаривать с Москвой в каких-либо новых официальных форматах - ответ российским депутатам


19.07.2017   16:54
Наша власть не намерена, и лично я считаю невозможным, устанавливать какую-либо официальную связь с Москвой кроме тех международных форматов, которые существуют, - об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, комментируя заявление депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова, отметившего, что российские парламентарии посетят Грузию по приглашению «Альянса патриотов».

Как отметил Сесиашвили, отношение правительства и большинства к визиту «Альянса патриотов» в Москву хорошо всем известно.

«Наша власть не намерена, и лично я считаю невозможным, устанавливать какого-либо рода официальную связь с Москвой кроме тех международных форматов, которые имеются, до тех пор, пока в оккупированных Цхинвали и Абхазии существуют т.н. посольства, пока не возникнет четкая картина того, что Россия готова к деоккупации», - заявил Сесиашвили.

Делегация депутатов Госдумы РФ приедет в Тбилиси на переговоры с грузинскими коллегами, - сообщает издание «Известия».

Как сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, парламентская дипломатия должна помочь России и Грузии в налаживании дипломатических отношений и усилении экономических связей.

По его словам, члены «Альянса патриотов», побывавшие с визитом в Москве, пригласили в Грузию российских коллег.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Проект ЕС обсуждает более активную роль женщин в сельскохозяйственных кооперативах Грузии
8000-летняя история грузинского вина оживет в Бордо
В Беларуси открылся Центр мифологического туризма
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бизнес-сессия "Инвестируй в Кавказ" стартует в Нальчике
Баку, Анкара и Ашхабад поддержат реализацию транспортного коридора Афганистан-Турция
Порошенко заявляет о солидарности с грузинским народом в вопросе восстановления территориальной целостности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна