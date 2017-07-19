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Грузия не будет разговаривать с Москвой в каких-либо новых официальных форматах - ответ российским депутатам
19.07.2017 16:54
Наша власть не намерена, и лично я считаю невозможным, устанавливать какую-либо официальную связь с Москвой кроме тех международных форматов, которые существуют, - об этом заявил журналистам председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили, комментируя заявление депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова, отметившего, что российские парламентарии посетят Грузию по приглашению «Альянса патриотов».
Как отметил Сесиашвили, отношение правительства и большинства к визиту «Альянса патриотов» в Москву хорошо всем известно.
«Наша власть не намерена, и лично я считаю невозможным, устанавливать какого-либо рода официальную связь с Москвой кроме тех международных форматов, которые имеются, до тех пор, пока в оккупированных Цхинвали и Абхазии существуют т.н. посольства, пока не возникнет четкая картина того, что Россия готова к деоккупации», - заявил Сесиашвили.
Делегация депутатов Госдумы РФ приедет в Тбилиси на переговоры с грузинскими коллегами, - сообщает издание «Известия».
Как сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников, парламентская дипломатия должна помочь России и Грузии в налаживании дипломатических отношений и усилении экономических связей.
По его словам, члены «Альянса патриотов», побывавшие с визитом в Москве, пригласили в Грузию российских коллег.
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