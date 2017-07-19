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Азербайджанский город стал еще одним подписантом инициативы Соглашение мэров
19.07.2017 17:21
18 июля, Мингачевир, четвертый по величине город в Азербайджане с населением 120 тысяч человек присоединился к европейской инициативе "Соглашение мэров по климату и энергии".
Этот азербайджанский город известный своей гидроэлектростанцией мощностью 420 МВт и богатыми источниками углеводорода.
Мингачевир - второй подписант Соглашения мэров, муниципальным властям которого команда Проекта готова оказать содействие в актуализации ответственной энергетической политики в области климата путем принятия комплексного подхода к решению проблем смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним.
Соглашение мэров по климату и энергии является инициативой Европейского союза с участием местных и региональных властей, которые взяли на себя добровольное обязательство осуществлять цели ЕС в области климата и энергии на своих территориях. Соглашение мэров стал самой амбициозной всемирной климатической и энергетической инициативой для городов, в которой приняли участие более 7 500 подписантов, объединяя более 220 миллионов граждан.
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