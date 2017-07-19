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ЕС сделал заявление в связи с третьей годовщиной крушения самолета рейса MH17


19.07.2017   17:26
Вчера Европейский союз опубликовал заявление по случаю третьей годовщины крушения рейса MH17 "Малазийских авиалиний" над Украиной. "Три года после трагического крушения самолета рейса MH17 17 июля 2014 года, Европейский союз и страны-члены ЕС вновь выражают свое глубочайшее сочувствие и уважение ко всем тем, кто потерял своих близких в тот день", - сказала Верховный Представитель ЕС Федерика Могерини.

"Трагедия рейса MH17, в которой было потеряно так много жизней, остается постоянным источником печали и горя для Европейского Союза", - сказала Могерини от имени ЕС.

Она добавила: "Европейский союз и страны-члены ЕС вновь заявляют о своей полной поддержке работы Объединенной следственной группы и приветствуют важный прогресс, достигнутый за последний год".

"Для того чтобы лица, ответственные за крушение самолета рейса MH17, были привлечены к ответственности, уголовное расследование нуждается в постоянной поддержке международного сообщества", - говорится в заявлении. "Мы ожидаем, что все государства, которые могут оказать содействие в расследовании и судебном преследовании лиц, ответственных за это, будут делать это в соответствии с резолюцией 2166, принятой Советом Безопасности Организации Объединенных Наций".






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