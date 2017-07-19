Грузия намерена активизировать работу для признания своих водительских прав в ЕС

19.07.2017 18:23 «Мы должны активизировать работу с точки зрения признания наших водительских прав, особенно в странах Евросоюза» - заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили в рамках















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