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Грузия намерена активизировать работу для признания своих водительских прав в ЕС
19.07.2017 18:23
«Мы должны активизировать работу с точки зрения признания наших водительских прав, особенно в странах Евросоюза» - заявил журналистам заместитель министра внутренних дел Шалва Хуцишвили в рамках
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