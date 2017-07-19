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Нармания: Абсолютное большинство обещаний я выполнил
19.07.2017 19:35
По заявлению мэра Тбилиси Давида Нармания, абсолютное большинство данных им предвыборных обещаний выполнено. Об этом Давид Нармания заявил журналистам, ответив на вопрос, когда намерен мэр подвести итоги своей работы, а также деятельности городских служб.
«Я намерен представить отдельный итоговый отчет, в котором скажу обо всех осуществленных за три года значимых проектах и программах, которые были нашим предвыборным обещанием, и которые мы выполнили. Абсолютное большинство обещаний я выполнил. Так что, я намерен говорить о выполненных обещаниях, как и о тех нескольких проектах, которые начаты и продолжатся в последующем», - заявил Нармания.
Мэр столицы не конкретизировал, когда представит обществу трехлетний отчет.
Предположительно, презентацию отчета Давид Нармания проведет в сентябре.
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