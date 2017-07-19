Посол: граждане Грузии все чаще просят убежища во Франции

19.07.2017 20:03 Согласно статистике, существует рост числа просителей убежища, - об этом сообщила журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии во Франции Екатерина Сирадзе-Делоне.



Однако, по словам посла, соответствующий показатель на данном этапе не вызывает тревогу.

«Но когда мы сравниваем данные роста с показателями 2016 года, в тот же период, виден катастрофический рост, однако вместе с нашими французскими коллегами мы решили понаблюдать за этим процессом. Это могут быть данные всего за 2 месяца, и эта цифра может уменьшиться через два месяца», - сказала Эка Сирадзе-Делоне.



Что касается статистики отказа гражданам Грузии во въезде во Францию, по информации посла, этот показатель невелик.



«Когда пограничник отказывает, у него нет обязательства обосновать, почему конкретно он отказал. Соответственно, у меня есть статистика, однако о причинах, почему, к сожалению, конкретной личности отказано во въезде в страну, я ничего не могу сказать. Мы очень активно работаем с французской миграционной службой. У меня есть статистика за два месяца – за апрель и май 2017 года. Эта статистика сравнивается с прошлогодней – за апрель и май 2016 года. Могу сказать, что с французской границы возвратились, то есть, не получили права пересечь границу, 12 человек», - сообщила Сирадзе-Делоне.















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