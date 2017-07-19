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Порошенко и Патарадзе положительно оценили подписание плана по развитию сотрудничества между Одесской областью и АР Аджария
19.07.2017 20:57
Президент Украины Петр Порошенко в Грузии провел встречу с председателем правительства Автономной Республики Аджария Зурабом Патарадзе, в ходе которой стороны положительно оценили подписание плана мероприятий на 2017-2019 годы по развитию сотрудничества между Одесской областью и Автономной Республикой Аджария.
Как сообщает в среду пресс-служба президента Украины, П.Порошенко и З.Патарадзе в ходе встречи отметили важность проведения украинско-грузинского инвестиционного "круглого стола" в контексте реализации проектов по развитию транспортных перевозок с задействованием потенциала Батумского порта.
"Состоялся обмен мнениями относительно перспектив налаживания торгово-экономического сотрудничества между Автономной Республикой Аджария и регионами Украины. В этом контексте положительно оценено подписание Плана мероприятий на 2017-2019 годы по развитию сотрудничества между Одесской областью и Автономной Республикой Аджария", - сказано в сообщении.
Стороны также договорились активизировать взаимодействие для углубления образовательных контактов и развития туризма.
П.Порошенко также выразил благодарность грузинской стороне за гуманитарную помощь в оздоровлении украинских детей, группа которых сейчас отдыхает в этом регионе.
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