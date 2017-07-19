Президент Украины намерен обсуждать с Грузией план действий по членству в НАТО

19.07.2017 21:10 Президент Украины Петр Порошенко намерен говорить с властями Грузии относительно плана действий по членству в НАТО, сообщает пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.



"Мы будем говорить с Грузией относительно Плана действий по членству в НАТО", – процитировал С.Цеголко президента Украины на своей странице в микроблоге Твирттер в среду.



Как сообщалось, П.Порошенко в рамках государственного визита в Грузию в среду принимает участие в работе инвестиционного "круглого стола" в Батуми.















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