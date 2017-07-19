Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Украины намерен обсуждать с Грузией план действий по членству в НАТО


19.07.2017   21:10
Президент Украины Петр Порошенко намерен говорить с властями Грузии относительно плана действий по членству в НАТО, сообщает пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко.

"Мы будем говорить с Грузией относительно Плана действий по членству в НАТО", – процитировал С.Цеголко президента Украины на своей странице в микроблоге Твирттер в среду.

Как сообщалось, П.Порошенко в рамках государственного визита в Грузию в среду принимает участие в работе инвестиционного "круглого стола" в Батуми.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Проект ЕС обсуждает более активную роль женщин в сельскохозяйственных кооперативах Грузии
8000-летняя история грузинского вина оживет в Бордо
В Беларуси открылся Центр мифологического туризма
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Гурбанов: Грузоперевозки из Казахстана и Китая по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс увеличатся до 500 тыс. контейнеров
Чеченский омбудсмен просит содействия в защите прав ветерана ФСИН Нурадина Бисаева
В Ереване учителей заставят снять высокие каблуки и надеть форму
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна