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ОАЭ отменили визы для грузинских дипломатов


19.07.2017   21:13
Граждане Грузии, владеющие дипломатическими и служебными паспортами, смогут без виз посещать Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Соответствующее соглашение в Тбилиси подписали министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе и его арабский коллега шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян. По итогам встречи дипломаты также подписали соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности и взаимной защите.

На сегодняшний день для поездки в ОАЭ гражданам Грузии нужна виза соответствующей категории – туристическая, студенческая, рабочая.

Правительство Грузии в 2014 году составило список стран, граждане которых могут посещать Грузию без виз для краткосрочных визитов (90 дней из 180). Объединенные Арабские Эмираты – в числе этих стран, поэтому гражданам этой страны не требуется виза для посещения Грузии.

В ходе двухдневного официального визита в Грузию арабский шейх провел встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и премьером Георгием Квирикашвили.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и рассмотрели возможность осуществления совместных экономических проектов.

Внимание было уделено перспективам углубления сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в частности, был отмечен потенциал увеличения экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции в ОАЭ.

Разговор также коснулся положения в регионах, неконтролируемых центральными властями Грузии — Абхазии и Цхинвальском регионе.

Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.






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