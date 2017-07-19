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Порошенко сообщил, что в 2014 году к нему за украинским гражданством обратились 200 грузинских офицеров
19.07.2017 22:26
В начале войны на востоке Украины желание помочь украинской армии в борьбе против пророссийских террористов изъявили многие офицеры из Грузии. Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на украинско-грузинском бизнес-форуме в Батуми (Грузия).
"В 2014 году, когда было тяжелее всего, я получил 200 обращений грузинских офицеров с просьбой предоставить украинское гражданство, чтобы они были включены в состав Вооруженных сил Украины и смогли защищать украинскую землю так же, как защищали землю грузинскую в 2008 году", – сказал он.
Порошенко находится с официальным визитом в Грузии 17–19 июля. 18 июля он встретился с президентом страны Георгием Маргвелашвили. Они договорились о координации действий по интеграции в евроатлантические структуры. Сегодня Порошенко побывал на линии разграничения в Цхинвальском регионе.
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