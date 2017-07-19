В рамках «Амбассадориала 2017» завтра состоятся тематические рабочие встречи

19.07.2017 22:27 В рамках «Амбассадориала 2017» завтра состоятся тематические рабочие встречи при участии руководства Министерства иностранных дел и глав дипломатических представительств Грузии за рубежом.



Основными темами данных встреч будут: российско-грузинский конфликт и мирная политика, европейская интеграция, евроатлантическая интеграция, двусторонние отношения с европейскими странами, отношения с международными организациями, двусторонние отношения со странами Азии и Океании, двусторонние отношения со странами Америки, двусторонние отношения с соседними странами, консульские вопросы, вопросы отношений с диаспорой.















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