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В рамках «Амбассадориала 2017» завтра состоятся тематические рабочие встречи
19.07.2017 22:27
В рамках «Амбассадориала 2017» завтра состоятся тематические рабочие встречи при участии руководства Министерства иностранных дел и глав дипломатических представительств Грузии за рубежом.
Основными темами данных встреч будут: российско-грузинский конфликт и мирная политика, европейская интеграция, евроатлантическая интеграция, двусторонние отношения с европейскими странами, отношения с международными организациями, двусторонние отношения со странами Азии и Океании, двусторонние отношения со странами Америки, двусторонние отношения с соседними странами, консульские вопросы, вопросы отношений с диаспорой.
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