Сакварелидзе: Заявлениями об экстрадиции Порошенко пытается шантажировать Саакашвили

19.07.2017 22:36 Заявления президента Украины Петра Порошенко о возможной экстрадиции в Грузию экс-президента страны Михеила Саакашвили объединят сторонников последнего. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе.



"Заявлениями об экстрадиции Порошенко пытается шантажировать Саакашвили. Это его политическая спекуляция. Но дело в том, что он не понимает: Михаил не один – за ним уже стоит серьезный политический сектор. Поэтому такие действия Порошенко лишь объединят сторонников Саакашвили. Думаю, это игра с огнем.



Упоминания об экстрадиции Михаила демонстрируют, что Порошенко сегодня находится в отчаянии. Ему просто нечего предложить своим избирателям. А "Рух нових сил" развивается", – отметил Сакварелидзе.

Он подчеркнул, что Саакашвили является гражданином Украины.



"Дешевая спекуляция с экстрадицией Саакашвили ничем хорошим для Порошенко и его режима не закончится. Причем нужно обратить внимание, что у Михаила одно гражданство. То есть Порошенко придется лишить его украинского гражданства, после чего Саакашвили нужно будет получить грузинский паспорт. Технически реализовать экстрадицию Михаила можно только так. Но дело в том, что человек должен быть заинтересован в получении грузинского гражданства. И очевидно, что Саакашвили не будет просить российского олигарха Иванишвили дать ему паспорт гражданина Грузии, чтобы его просто посадили в путинскую тюрьму. Грубо говоря, экстрадиция Михаила нереальна", – резюмировал Сакварелидзе.















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