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Киладзе: Иванишвили находится в Шекветили, но «Грузинская мечта» его уже не интересует
20.07.2017 10:56
Журналист, главный редактор газеты "Хроника +" Элисо Киладзе со ссылкой на источник пишет, что основатель "Грузинской мечты", бывший премьер-министр, миллиардер Бидзина Иванишвили находится в Шекветили, но "Грузинская мечта" его больше не интересует.
"Бидзина Иванишвили находится в Шекветили, чувствует себя хорошо, проходит курс реабилитации.
Мой источник говорит, что он махнул рукой на "Грузинскую мечту", но почему, причина не уточняется"- пишет Элисо Киладзе.
Напомним, что несколько месяцев, как Бидзина Иванишвили не появлялся ни в СМИ, ни в обществе. Распространялись слухи об его болезни, что не подтверждали представители власти страны из "Грузинской мечты", но Иванишвили так и не появился на публике, чтобы развеять эти сомнения.
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