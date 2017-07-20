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Джанелидзе: Противостояние, радикализм, ксенофобия и агрессия не могут быть грузинскими ценностями
20.07.2017 11:43
Противостояние, радикализм, ксенофобия и агрессия не могут быть грузинскими [ценностями], - об этом на личной странице в Facebook написал вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.
Джанелидзе прокомментировал раздражение общества, вызванное «грузинским маршем», и заявил, что полностью разделяет эту эмоцию.
«Уже несколько дней мы видим, что грузинское общество крайне раздражено «грузинским маршем» и его последствиями. Я полностью разделяю эту эмоцию. Противостояние, радикализм, ксенофобия и агрессия не могут быть грузинскими. Мы - народ с огромной и древней культурой, которая основана на терпимости и толерантности.
Разумеется, выражение свободного мнения - основное право, которое мы, как демократическое государство и часть западной цивилизации, стремимся соблюдать. Но выражение свободного мнения и критика государственной политики, например, по вопросам миграции, не может носить характер оскорбления и угрозы. Особенно неприемлемы такие оскорбления и угрозы в адрес других граждан с иными взглядами», - пишет Михаил Джанелидзе
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