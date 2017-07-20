Визит президента Украины в Грузию завершился в «Аджарском доме вина»

20.07.2017 11:44 Президент Украины завершил свой трехдневный официальный визит в Грузию. Петр Порошенко вместе с супругой и государственной делегацией направился в Киев из Батуми. В аэропорту его провожали президент Грузии Георгий Маргвелашвили и глава правительства Аджарии Зураб Патарадзе.



Накануне президенты двух стран вместе с семьями побывали в «Аджарском доме вина» в селе Кеда.Там состоялся заключительный прием в честь Петра и Марины Порошенко. Также накануне в Батуми Петр Порошенко побывал на инвестиционном форуме, а Марина Порошенко встретилась сдетьми украинских военных, погибших во время антитеррористической операции на востоке Украины.



«В Грузии Марина встретилась с украинскими детьми погибших воинов АТО, который благотворительный фонд Порошенко отправил отдыхать в грузинский Батуми. Спасибо грузинской стороне за дружескую помощь Украине!», - пишет об этом президент Украины на своей официальной странице в фейсбуке.















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